Studie: Missbrauch in der katholischen Kirche Mecklenburgs Stand: 24.02.2023 05:08 Uhr Im Auftrag des Erzbistums Hamburg legt ein Wissenschaftler-Team am Vormittag in Schwerin eine Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Mecklenburgs vor. Die Uniklinik in Ulm hat dafür die Zeit zwischen 1946 und 1989 untersucht.

Das Erzbistum Hamburg hatte im Februar 2020 die Ärztliche Direktorin der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm, Manuela Dudeck, mit der Aufarbeitung und Dokumentation des sexuellen Missbrauchs von katholischen Priestern und anderen im Dienst der Kirche beauftragt. Die dreijährige Arbeit ist nun abgeschlossen. In einem Zwischenfazit hatte Dudeck im November 2022 von Missbrauchsfällen gesprochen, die sprachlos machten.

"Anerkennung und Würde der Betroffenen"

Kurz vor der geplanten Veröffentlichung der Untersuchung zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Mecklenburg hat Erzbischof Stefan Heße (Hamburg) den dortigen katholischen Christen geschrieben. "Es geht um die Anerkennung und Würde der Betroffenen", schreibt er in dem Brief, der nach Angaben des Erzbistums Hamburg in diesen Tagen rund 30.000 Haushalte in Mecklenburg erreicht, in denen katholische Christen leben.

Die Leitung der katholischen Kirche Mecklenburgs wusste offenbar schon zu DDR-Zeiten von Missbrauchsfällen. Betroffene schilderten, dass sie schon damals die Übergriffe Kirchenverantwortlichen mitgeteilt hätten.

Mehr als 50 Fälle in Mecklenburg

Nach der sogenannten MHG-Studie aus dem Herbst 2018 sind 54 Fälle von sexuellem Missbrauch durch 17 beschuldigte Kleriker in Mecklenburg bekannt geworden - ähnlich viele wie in Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen. Betroffen sind unter anderem die Gemeinden Dömitz, Neubrandenburg, Gadebusch, Tessin, Waren, Grevesmühlen, Neustadt-Glewe und Neustrelitz. Die Aufarbeitung wird laut dem Erzbistum Hamburg nun neben Priestern auch auf Missbrauchsfälle durch andere im Dienst der katholischen Kirche stehende Personen ausgedehnt.

