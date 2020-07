Stand: 22.07.2020 06:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Studie: Durch Corona droht mehr Kinderarmut

Die Corona-Krise droht, das Problem der Kinderarmut in Deutschland weiter zu verschärfen. Davon geht eine Analyse der Bertelsmann-Stiftung zur Armutsgefährdung aus.

Anteil betroffener Kinder in MV rückläufig

Armut überschatte den Alltag von 2,8 Millionen Mädchen und Jungen in Deutschland - mehr als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind der Studie zufolge betroffen. Regional hat sich die Armutsgefährdung von Kindern in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren verringert, im Westen blieben die Werte gleich. In Mecklenburg-Vorpommern sank der Anteil der Kinder, deren Familien von Grundsicherung leben seit 2014 von gut 22 auf rund 15 Prozent.

Größtes Risiko bei Alleinerziehenden

Das größte Armutsrisiko haben Kinder Alleinerziehender. Im Land leben mehr als die Hälfte aller Kinder in Ein-Eltern-Haushalten von Hartz-IV-Leistungen. Laut Bertelsmann-Vorstand Dräger sind diese Kinder und ihre Familien in der Corona-Krise besonders benachteiligt. Für das Homeschooling fehlten ihnen neben technischer Ausstattung auch Rückzugsräume, um ungestört zu lernen. Viele Hilfsangebote seien wegen der Corona-Beschränkungen eingestellt worden, das habe ohnehin benachteiligte Kinder besonders betroffen. Die Stiftung fordert mehr politische Anstrengungen für ein Teilhabegeld oder eine Kinder-Grundsicherung.

