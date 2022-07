Stand: 04.07.2022 17:28 Uhr Studie: 100.000 Menschen mit erhöhtem Herzinfarkt-Risiko

Rund 100.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko infolge von Depressionen, Ängsten oder Arbeitsstress. Sie weisen laut einer Studie der Krankenkasse DAK auch vermehrt körperliche Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck oder Adipositas auf. Erhöhte Cholesterinwerte seien bei ihnen ebenfalls deutlich verbreiteter. Für die Studie ließ die DAK nach eigenen Angaben Daten von rund 67.000 erwerbstätigen Versicherten im Nordosten analysieren. Jedes Jahr sterben den Angaben zufolge rund 8.200 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. | 04.07.2022 17:29