Stromkunden: Mit Zähler-Tricks vom Anbieter weggelockt Stand: 02.11.2020 13:55 Uhr Unseriöse Anbieter versuchen, Stromkunden in Mecklenburg-Vorpommern mit Tricks zu anderen Anbietern zu lotsen. Eine Masche dreht sich um den Austausch von Stromzählern. Ein Experte gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Die Verbraucherzentralen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen zahlreiche Bürgeranfragen rund um das Thema Wechsel des Energieanbieters. Unseriöse Anbieter versuchen mit Tricks, die Stromkunden zu anderen Anbietern wegzulocken. Der Verbraucherzentrale Stralsund sind mehrere Tricks bekannt.

Freundlicher Anrufer erfragt Zählernummer und Zählerstände

Bei einer Masche versucht eine freundliche Stimme am Telefon den Kunden in einen Small-Talk zu verwickeln und stellt scheinbar harmlose Fragen zum Energielieferanten, zu den Kosten und ganz nebenbei zu Zählernummern und Zählerständen. Was der Anrufer verschweigt: Mit der Zählernummer und dem Zählerstand meldet er den nichts ahnenden Kunden bei einem anderen Energieunternehmen an. Kürzlich ist dies einem Ehepaar bei Stralsund so ergangen. Dem Ehemann sind von einem Beauftragten der mivolta GmbH die Zählernummern und -stände des Gas- und Elektrozählers entlockt worden.

Eigenhändig Anbieterwechsel vollzogen

Bereitwillig gab der Angerufene die gewünschten Daten, denn er dachte, sein Energieunternehmen rufe an, sagt Anja Offermann von der Verbraucherzentrale Stralsund. "Das Ehepaar hatte nicht vor, den Anbieter zu wechseln, bekam aber kurz nach diesem Anruf zwei neue Verträge mit der Mitteilung, dass sie sich auch um nichts kümmern müssten." Die mivolta GmbH hatte für das Ehepaar den bisherigen Gas- und Stromvertrag gekündigt, so Anja Offermann weiter - und das Ehepaar offensichtlich ausgetrickst. "In dem Fall kam noch dazu, dass es eine glatte Lüge gewesen ist zu behaupten, dass bereits mit der Ehefrau über den Vertragswechsel gesprochen worden war." Von der mivolta GmbH lag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu dem Fall vor.

Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erfragt Daten

Auch andere Maschen von anderen Unternehmen sind der Verbraucherzentrale Stralsund bekannt. So werden landesweit alte Drehstromzähler gegen digitale getauscht. Der Trick: Jemand gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und behauptet, noch einmal Zählernummer und Zählerstand abgleichen zu müssen. Das Resultat: Die Betroffenen haben einige Tage später einen neuen Energieliefervertrag im Briefkasten.

So schützen Sie sich

Doch gegen solche Maschen können die Kunden sich auch schützen. Rechtsanwalt Frank Hardtke erklärt, dass nicht bestellte Anrufe gesetzlich verboten sind und mit einem Bußgeld von bis zu 300.000 Euro geahndet werden können. Die Verbraucher sollten unbedingt Anrufer fragen:

Wer sind Sie?

Für wen rufen Sie an?

Was wollen Sie mir verkaufen?

Wie ist ihre Rückrufnummer?

Erfahrungsgemäß würde der Anrufer dann das Gespräch beenden. Sollte einem Verbraucher nun doch ein neuer Energieliefervertrag zugeschickt werden, so müsse zwingend ein Widerruf dabei sein, so Hardtke. Dieser sollte möglichst per Einwurfeinschreiben zurückgeschickt werden. Wer unerwünschte Energielieferverträge erhält, kann sich auch bei den Verbraucherzentralen in Mecklenburg-Vorpommern beraten lassen.

