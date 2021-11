Strengere Regeln an Schulen in MV: Sport und Singen im Freien Stand: 26.11.2021 14:30 Uhr Das Bildungsministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat für die Schulen im Land strengere Maßnahmen beschlossen. So soll von kommendem Montag an der Sport und Gruppen-Gesang nach Möglichkeit im Freien stattfinden.

Mecklenburg-Vorpommern verschärft aufgrund der aktuellen Corona-Lage die Schutzmaßnahmen an Schulen. Von Montag (29. November) an soll kein Sportunterricht in der Halle mehr stattfinden. Sofern das Wetter mitspielt, soll der Sportunterricht ins Freie verlegt werden. Die Schüler müssten dafür ihre Alltagskleidung anbehalten, Gedränge beim Umziehen soll vermieden werden.

Schwimmen erlaubt, Gruppensingen nicht

Schwimmunterricht könne hingegen weiter stattfinden, solange die Corona-Landesverordnung dies erlaube, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Für den Musikunterricht bleibt nur das Singen Einzelner im Klassenraum erlaubt. Gemeinsamer Gesang muss draußen und mit Abstand stattfinden.

Mehr Tests sollen kommen

Die Schulleitungen sollen außerdem prüfen, ob Unterricht und Pausen versetzt beginnen können, damit der Schulbetrieb zeitlich und räumlich entzerrt werden kann. Auch Ganztagsangebote sollen auf den Prüfstand. Laut Bildungsministerium soll die Testfrequenz für Schüler und Lehrer "zukünftig" erhöht werden. Dafür müssten aber noch Test-Kits beschafft werden. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte soll bereits von Montag an täglich getestet werden.

