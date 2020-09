Stand: 16.09.2020 13:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Strengere Corona-Regeln nach Ferien an Schulen in MV

Gut zwei Wochen vor den Herbstferien hat Mecklenburg-Vorpommern seine Corona-Schutzbestimmungen für Schulen verschärft. Nach den Ferien müssen Schüler eine Reise-Erklärung und eine Gesundheitsbestätigung in der Schule vorlegen.

Vorlage vor Schulbeginn

Die Schulen bekommen dafür ein neues Formular. In dem wird zum einen erfragt, ob Schüler in den Ferien in Corona-Risikogebieten waren. Im zweiten Teil unterschreiben die Eltern dafür, dass ihr Kind im Moment keine Corona-Symptome hat und keinen längeren Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatte. Wer beides nicht ausschliessen kann, muss für zwei Wochen in Quarantäne bleiben und sich bei seinem Gesundheitsamt melden. Dieses Schreiben müssen die Schüler am 12. Oktober vor Schulbeginn vorlegen. Wer es nicht dabei hat, soll nicht am Unterricht teilnehmen. So regelt es die neue Landesverfügung.

Verstoß gegen Dienstpflicht bei Lehrern?

Neu ist auch, dass Schulen ihren zuständigen Gesundheitsämtern melden müssen, wenn sie diese Erklärung von Familien nicht bekommen haben. Laut Bildungsministerium verstossen Lehrer, die wissentlich in Risikogebiete fahren, unter Umständen gegen ihre Dienstpflicht. Damit würden sie in der Quarantänezeit kein Gehalt bekommen.

