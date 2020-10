Strengere Corona-Regeln in Ludwigslust-Parchim und Güstrow Stand: 23.10.2020 07:09 Uhr Der Landkreis Ludwigslust-Parchim verschärft die Corona-Regeln - trotz leicht gesunkener Sieben-Tages-Inzidenz. Auch für die Stadt Güstrow werden die Regeln verschärft.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gelten seit Mitternacht verschärfte Corona-Einschränkungen. Der Kreis reagiert damit auf steigende Infektionszahlen. Auf privaten Feiern in Gaststätten dürfen nur noch 25 Menschen zusammen kommen, zu Hause in der eigenen Wohnung nur noch 15. Außerdem wird die Maskenpflicht verschärft. Dies gelte überall dort, wo Menschen länger und näher zusammen sind - beispielsweise in Einkaufszentren und auf Wochenmärkten auch im Freien.

Verschärfte Maßnahmen wie bei einer 35er-Inzidenz

Die nun getroffenen Maßnahmen sind eigentlich erst ab einer Sieben-Tages-Inzidenz von 35 vorgesehen. So lange wolle man aber nicht warten, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) im NDR Nordmagazin. "Wir haben die Fälle der letzten Tage ausgewertet." Es gelte nun zu verhindern, dass der Landkreis in die nächsten "Ampelstufen" hineingerate und dann noch strengere Maßnahmen ergriffen werden müssten.

Strengere Regeln auch in Güstrow

Auch der Landkreis Rostock hat aufgrund des Covid19-Ausbruchs am John-Brinckman-Gymnasium Güstrow strengere Regeln erlassen. Im Stadtgebiet Güstrow und den Gemeinden im Amt Güstrow-Land dürfen privat nicht mehr als 15 Menschen zusammenkommen, und die Maskenpflicht gilt auch draußen, etwa auf Wochenmärkten. Am John-Brinckman-Gymnasium sind 23 Schülerinnen und Schüler, zwei Lehrkräfte und eine Person aus dem Umfeld eines Schülers positiv getestet. Weitere Ergebnisse werden am Wochenende erwartet.

Landrat sieht Familienfeiern als Problem

Als zentrales Problem sieht Sternberg Familienfeiern. "Wir merken, dass wir ganz große Angriffsflächen haben. Wir sind immer mehr in der Nachverfolgung." Bei solchen Feiern kämen oftmals bis zu 75 Personen aus verschiedenen Regionen zusammen. Ist dann nur ein Positiv-Getesteter unter den Personen, gelten alle übrigen Teilnehmer der Feier als Erstkontakte. "Bis wir mit der Ermittlung so weit sind, sind manchmal zwei bis drei Tagen vergangen. Dann haben wir riesige Gruppen, die wir nachverfolgen müssen."

Inzidenz zuletzt leicht gesunken

Die Einschränkungen sollen zunächst drei Wochen bis zum 15. November gelten. Der Landkreis mit rund 212.000 Einwohnern hat nach Angaben einer Sprecherin derzeit 98 aktive Corona-Fälle, 500 Menschen sind demnach derzeit in Quarantäne. Aktuell haben sich im Kreis in den vergangenen sieben Tagen 25,4 Menschen pro 100.000 Einwohnern infiziert, der Wert war am Donnerstag leicht gesunken.

Schwesig: "Kann verstehen, dass er diesen Schritt geht"

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußerte Verständnis für die Maßnahmen. "Wir haben am Dienstag auf dem MV-Gipfel ausdrücklich vereinbart, dass ein solcher Schritt möglich ist", sagte sie. Landrat Sternberg habe da bereits berichtet, dass das Infektionsgeschehen in dem Kreis verstärkt auf Familienfeiern zurückzuführen sei. "Ich kann deshalb gut verstehen, dass er diesen Schritt geht."

Weitere Informationen Corona-Ticker: Gericht kippt Beherbergungsverbot in SH Das Oberverwaltungsgericht stufte die Regelung in Schleswig-Holstein als rechtswidrig ein. Alle Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.10.2020 | 05:00 Uhr