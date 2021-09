Strengere Corona-Regeln im Kreis Vorpommern-Greifswald Stand: 30.09.2021 05:27 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns risikogewichtete Corona-Karte färbt sich zunehmend gelb. Strengere Regeln gelten nun auch im Kreis Vorpommern-Greifswald. Auch Schwerin ist auf Stufe "gelb".

Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald gilt jetzt eine erweiterte Testpflicht. Demnach muss laut der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns unter anderem die Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kultur- und Sporteinrichtungen weitergehende Testerfordernisse im Innenbereich umsetzen. Zutritt zu Diskotheken und anderen Tanzveranstaltungen darf demnach nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests gestattet werden. In Rostock traten diese Regeln bereits am Mittwoch in Kraft.

Maskenpflicht an Schulen

Sowohl im Kreis Rostock wie auch im Kreis Vorpommern-Greifswald gilt wieder eine Maskenpflicht in Horten und Schulen. Beide Landkreise lagen auf der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Stufe "gelb". Die Maskenpflicht gilt sowohl für den Unterricht, als auch für die unterrichtsfreie Zeit im Schulgebäude und auf dem Schulhof, sofern sich dort die Klassenverbände vermischen oder die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Das Bildungsministerium wies darauf hin, dass Grundschüler von der Maskenpflicht im Freien auf dem Schulgelände ausgenommen sind, weil sie als definierte Gruppe gelten.

Auch Schwerin auf Stufe "gelb"

Aufgrund steigender Infektionszahlen ist am Mittwoch für eine vierte Region in Mecklenburg-Vorpommern die Farbe der Corona-Warnampel von Grün auf Gelb gesprungen. Nach den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen gilt sie nun auch für Schwerin, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Grund ist, dass in der Landeshauptstadt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 50 geklettert ist. Sollte dies drei Tage lang anhalten, werden auch dort wieder Maskenpflicht in der Schule und erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte eingeführt.

Entscheidend ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen

Die Kreise Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte sowie die Hansestadt Rostock sind nach den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales noch im grünen Bereich. Als entscheidendes Kriterium gibt nun die Hospitalisierungs-Inzidenz vor, welche Farbe die Corona-Ampel in einer Region hat. Sie bildet die Zahl der Covid-19-Patienten ab, die innerhalb der zurückliegenden sieben Tage in Kliniken eingeliefert wurden. Erst in einem zweiten Schritt werden die Zahlen der Neuinfektionen und die Auslastung der Intensivstationen betrachtet. Sollten diese Indikatoren besonders hoch oder besonders niedrig sein, wird die Corona-Ampel um eine Stufe nach oben oder unten verändert.

In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, dass Grundschüler von der Maskenpflicht ausgenommen sind, weil sie als definierte Gruppe gelten. Das Bildungsministerium hat auf Nachfrage seine Aussage präzisiert.

