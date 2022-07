Stand: 21.07.2022 17:29 Uhr Strelasund: Seenotretter helfen gekentertem Jollen-Segler

Das Seenotrettungsboot "Hertha Jeep" der Station Stralsund hat am Mittwoch einen Segler aus dem Strelasund gerettet. Eine etwa sechs Meter lange Jolle mit drei Seglern war laut der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) etwa 500 Meter vom Strand entfernt in der Deviner Bucht am Strelasund gekentert. Ein Beobachter habe die DGzRS-Rettungsleitstelle alarmiert, hieß es. Als die Seenotretter eintrafen, hatten zwei Segler bereits das sichere Ufer erreicht. Der dritte Mann, der nur mit Badesachen bekleidet war, habe sich an die Jolle geklammert, hieß es. Er wurde gerettet und mit wärmenden Decken versorgt. Die Jolle sei gesunken. | 21.07.2022 17:29

