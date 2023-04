Streit um LNG vor Rügen: Scholz und Habeck kündigen Besuch an Stand: 18.04.2023 15:21 Uhr

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck haben für Donnerstag einen Besuch auf der Insel Rügen angekündigt. Dort sprechen sie nach Angaben der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Verbänden und den Inselbürgermeistern über die Pläne des Bundes für ein weiteres LNG-Terminal in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kommunen wehren sich seit langem gegen das zuletzt für den Hafen Mukran geplante Projekt und drangen per Brief auf ein Treffen mit Scholz. Den Besuch des Kanzlers kündigte Ministerpräsident Schwesig am Rande ihres Truppenbesuchs bei den Bundeswehrsoldaten in Litauen an.

Weitere Standorte in der Prüfung

Vom ursprünglich geplanten Standort vor Sellin ist der Bund mittlerweile abgerückt. Andere Standorte, wie etwa der Hafen in Mukran seien in der Prüfung, heißt es. In der Diskussion sollen auch Gebiete weiter draußen auf der Ostsee vor Rügen in Frage kommen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vehementen Widerstand gegen ein LNG-Terminal vor Rügen.

Diskussion um Notwendigkeit weiterer LNG-Terminals hält an

Vor wenigen Tagen hatte unter anderem die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken die Pläne für ein LNG-Terminal vor Rügen verteidigt. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Esken, man brauche diese Anlage und warb unter anderem für eine bessere Kommunikation mit den Menschen auf der Insel.

