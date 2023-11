Streiks an Unikliniken in Rostock und Greifswald Stand: 23.11.2023 19:30 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag Warnstreiks an den Unikliniken in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein angekündigt.

An den Universitätskliniken Rostock und Greifswald wird am Freitag gestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass es Einschränkungen bei den Routinearbeiten und auch bei geplanten Terminen geben wird. Wer am Freitag einen Termin in einer der Kliniken hat, solle sich vorab über die Situation informieren. Es werde jedoch sichergestellt, dass Notfälle versorgt werden können.

Lohnerhöhung um mindestens 500 Euro

Ver.di will nach eigenen Angaben verhindern, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen von der Gehaltsentwicklung in kommunalen Einrichtungen abgekoppelt werden.Ver.di fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Lohnsteigerung um 10,5 Prozent - mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Ein Gegenangebot der Arbeitgeber gibt es bislang nicht. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Anfang Dezember geplant.

Streik endet am Abend

Der Warnstreik beginnt mit der Frühschicht und endet erst spät am Abend. In Greifwald wird es zusätzlich am Vormittag eine Demonstration durch die Innenstadt geben. Unterstützt werden die Streikenden dabei vom ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Werneke. Nach Angaben der Kliniken in Rostock und Greifswald müssen geplante Operationen verschoben werden.

