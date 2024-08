Sperrung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin: Auswirkungen in MV Stand: 14.08.2024 07:59 Uhr Ab Freitag (Beginn 22 Uhr) wird an den Bahnlinien zwischen Schwerin und Hamburg sowie zwischen Hamburg und Berlin gebaut. Viele Züge im Nah- und Fernverkehr fallen aus, mit weitreichenden Auswirkungen für Bahnfahrende.

Bahnreisende müssen sich in den kommenden Monaten auf starke Einschränkungen gefasst machen. Die Deutsche Bahn (DB) sperrt verschiedene Abschnitte der Strecke zwischen Hamburg und Berlin wegen Gleisarbeiten. Mehrere Züge fallen aus und müssen durch Busse ersetzt werden. Die Sperrungen sollen bis Mitte Dezember dauern.

ICE Hamburg-Berlin ändert Takt und Strecke

Während der Arbeiten wird die ICE-Linie Hamburg-Berlin nicht mehr durch Mecklenburg-Vorpommern führen, sondern weiter südlich durch Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - über Stendal, Salzwedel, Uelzen und Lüneburg - geleitet. Die Fahrzeit verlängert sich damit um 45 Minuten. Weil diese Strecke zum Teil nur eingleisig befahrbar ist, fährt pro Stunde dann nur ein Fernzug zwischen den beiden größten deutschen Städten statt wie bisher zwei. Wer nach Ludwigslust oder Wittenberge will, der muss ab Hamburg einen extra eingerichteten Ersatzbus nehmen.

Weitere Auswirkungen im Fernverkehr

Für rund sechs Wochen - und zwar bis zum 29. September - fallen die ICE-Züge zwischen Hamburg und Schwerin aus. Auch dort werden Ersatzbusse eingesetzt, außerdem fährt einmal am Tag ein Intercity über Lübeck. Ein Problem: In den Ersatzbussen können laut Bahn nur wenige Fahrräder mitgenommen werden. Die IC-Linie von Warnemünde nach Wittenberge über Rostock und Schwerin entfällt während der Sanierungsarbeiten komplett.

Regionalverkehr umfassend betroffen

Im Regionalverkehr fallen die Einschränkungen wohl am größten aus. Viele Bahnlinien werden durch Busse ersetzt. So fahren statt dem RE1 von Rostock nach Hamburg auf dem Abschnitt zwischen Schwerin und Hamburg insgesamt sechs verschiedene Buslinien als Ersatz. Von Schwerin nach Hamburg etwa fährt ein Bus direkt ohne Stopps. Vom Bahnhof Hagenow-Land aus fährt ebenfalls ein Bus nach Hamburg, mit verschiedenen Haltestellen - unter anderem in Pritzier und Boizenburg.

Die Sperrpausen im Überblick

Wittenberge–Ludwigslust 16.8. bis 14.12.2024: Vollsperrung Wittenberge-Karstädt: Regionalverkehr nur zwischen Ludwigslust und Karstädt

6.10. bis 4.12.2024: Vollsperrung Wittenberge-Ludwigslust Ludwigslust–Hagenow Land 13.9. bis 6.10.2024 Vollsperrung Ludwigslust-Hagenow Land

31.10. bis 7.11.2024 Vollsperrung Ludwigslust-Hagenow Land Hagenow Land–Büchen 16.8. bis 30.9.2024 Vollsperrung Hagenow Land-Büchen Büchen–Hamburg 16.8. bis 1.9.2024: Vollsperrung Hamburg-Büchen

1.9. bis 2.10.2024: Eingleisige Sperrungen in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

4.10. bis 7.10.2024: Vollsperrung Büchen und Schwarzenbek

7.10. bis 30.10.2024: Eingleisige Sperrung in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

30.10. bis 3.11.2024: Vollsperrung Büchen-Schwarzenbek

3.11. bis 14.12.2024: Eingleisige Sperrungen in wechselnden Abschnitten - Regionalverkehr fährt eingeschränkt

8.11. bis 15.11.2024/27.11. bis 4.12.2024: Vollsperrung im Zulauf auf Hamburg Hbf

Die Alternativen im Regionalverkehr

Ersatzverkehrslinien RE1 Hamburg - Rostock Der RE1 fährt während der Maßnahmen weiter von Hagenow Land über Schwerin Süd, Schwerin Mitte und Bad Kleinen in Richtung Rostock. Bis zum 1. September fahren Busse zwischen Hamburg (Bergedorf/Wandsbek) und Büchen/Hagenow Land. Ab dem 2. September verkehren die Busse tagsüber nur noch zwischen Büchen und Hagenow Land, nachts auch von und bis Hamburg-Bergedorf.



RE1X ("Expressbus", 2h-Takt) Schwerin Hbf – Hamburg Wandsbeker Chaussee



RE1A (1h-Takt, Einzelfahrten mit Halt in Schwanheide) Hagenow Land – Pritzier – Brahlstorf – Boizenburg – Büchen – Müssen – Schwarzenbek – Hamburg-Bergedorf



RE1B (1h-Takt, teils Verstärker) Büchen – Müssen – Schwarzenbek – Hamburg-Bergedorf



RE1C (nur Hauptverkehrszeit) Büchen – Müssen – Schwarzenbek – Hamburg Wandsbeker Chaussee



RE1D (Pendelbus) Schwanheide – Boizenburg (Elbe)



RE1E (Einzelfahrten, Pendelbus) Schwerin Süd – Kirch Jesar Ersatzverkehrslinien RE8 Wismar - Berlin Der RE8 verkehrt während der Bauarbeiten durchgängig zwischen Berlin und Wittenberge. Zwischen Wittenberge und Ludwigslust (und damit auch auf der Fahrt von Wismar nach Berlin) kommt es allerdings mehrfach zu Einschränkungen. So fällt der RE8 vom 16. August an bis zum 6. Oktober zwischen Karstädt und Wittenberge aus und wird durch Busse ersetzt. In dieser Zeit verkehrt der RB17 zwischen Wismar und Ludwigslust von und bis Karstädt. Ab dem 7. Oktober dann wird der RE8 zwischen Ludwigslust und Wittenberge durch Busse ersetzt. Die Busse fahren in beiden Fällen stündlich.



Als Alternative zum RE8 zwischen Wismar und Berlin schlägt die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern außerdem die nördliche Route, also:



• RE5 (Berlin – Güstrow – Rostock) mit Umstieg in Güstrow RE4 (Güstrow – Bad Kleinen – Lübeck) oder

• RE5 (Berlin – Güstrow – Rostock) mit Umstieg in Rostock RE1 (Rostock – Bad Kleinen – Schwerin)

DB: Dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen

Laut DB sind die Arbeiten an der Strecke dringend notwendig. Die hohe Auslastung habe Weichen und Gleisen in den vergangenen Jahren stark beansprucht. Damit Züge auch weiterhin mit voller Geschwindigkeit fahren können, und es weniger Störungen an der Infrastruktur gebe, müsste nun saniert werden. Dafür reichen die nun geplanten, dreimonatigen Arbeiten allerdings nicht aus. Im Rahmen der Generalsanierung bei der Bahn wird es von August 2025 bis April 2026 eine weitere Sperrung zwischen Hamburg und Berlin geben. Gleise, Weichen, Oberleitungen, Leit- und Sicherungstechnik - alles soll während dieser fast neun Monate erneuert werden. Es sei intensiv geprüft worden, ob die Baumaßnahmen des Jahres 2024 mit diesen Folgemaßnahmen in den Jahren 2025 und 2026 geplant sind, zusammengelegt werden können. Eine Bündelung sei jedoch nicht möglich, da gesetzliche Fristen der Instandhaltung eingehalten werden müssten.

