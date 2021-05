Stand: 06.05.2021 07:51 Uhr Streckensperrung der Bahn zwischen Schwerin und Rostock

Im Zugverkehr sorgt zur Stunde eine Störung zwischen Schwerin und Rostock für große Beeinträchtigungen. Auf der entsprechenden Strecke fahren vorerst keine IC- und ICE-Züge mehr. Im Nahverkehr sind die Züge der Linien RE1 und RE4 betroffen. Zwischen Bad Kleinen und Bützow sowie Güstrow ist ein Busnotverkehr im 30-Minuten-Takt eingerichtet. Hintergrund ist laut Bahn eine Gleisabsenkung in Ventschow. Diese Störung soll voraussichtlich in einer Woche behoben sein, ob auch der Fernverkehr so lange betroffen ist, blieb zunächst unklar. | 06.05.2021 07:51