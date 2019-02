Stand: 03.02.2019 09:36 Uhr

Straßenglätte: Mehrere Unfälle im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich in der Nacht zum Sonntag mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle ereignet. Allein in der Mecklenburgischen Seenplatte meldete die Polizei sechs teils schwere Unfälle. So kam auf der A19 bei Malchow laut Polizei ein Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und flog über einen zwei Meter hohen Wildschutzzaun.

A19 zeitweise voll gesperrt

Das Auto überschlug sich daraufhin mehrfach. Der Fahrer konnte sich und sein neun Monate altes Baby unverletzt aus dem Auto befreien. Die 28-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die A19 musste in Richtung Rostock wegen weiterer Glätteunfälle in der Nacht zeitweise voll gesperrt werden.

Unfall mit Telefonkabel

Auf der Landstraße bei Galenbeck in der Nähe von Friedland fuhr ein Autofahrer zu schnell für die winterlichen Verhältnisse und prallte gegen einen Telefonmast. Durch den Unfall hing das Telefonkabel quer über der Fahrbahn. Ein nachfolgender Wagen fuhr gegen das Kabel und wurde dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Ebenfalls stationär aufgenommen wurde ein 41-jähriger Autofahrer, der bei Röbel aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum prallte. Bei einem weiteren Unfall nahe Demmin konnte die Ursache dagegen schnell bestimmt werden. Die Polizei stellte beim 54-jährigen Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille fest.

