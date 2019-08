Stand: 19.08.2019 08:52 Uhr

Strassen: Leiche in ausgebranntem Haus gefunden

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Wochenende in Strassen bei Ludwigslust ist in den Trümmern des Hauses eine Leiche gefunden worden. Ob es sich dabei um den vermissten 59-jährigen Bewohner handelt, ist derzeit noch unklar. Eine Obduktion soll die Identität zweifelsfrei klären.

Ursache des Feuers noch unbekannt

Eine Nachbarin hatte am Sonnabend Rauch bemerkt und die Bewohner des Gebäudes gewarnt, teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr eintraf, habe der Dachstuhl bereits in Flammen gestanden. Das Haus sei bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.08.2019 | 08:00 Uhr