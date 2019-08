Stand: 18.08.2019 09:38 Uhr

Strassen: Bewohner rettet sich aus brennendem Haus

Eine aufmerksame Anwohnerin hat bei einem Hausbrand in Strassen bei Ludwigslust womöglich Schlimmeres verhindert. Die Frau bemerkte am Samstagabend zunächst Brandgeruch in dem Ort. Sie sah, wie dichter Rauch aus einem Haus aufstieg und warnte sofort den Bewohner. Dieser konnte sich in Sicherheit bringen.

Brandursache unklar

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Das Gebäude ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Derzeit ermitteln Brandermittler die Ursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.08.2019 | 10:00 Uhr