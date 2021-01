Stand: 04.01.2021 13:00 Uhr Strasburg: Zehn Bewohner in Pflegeheim gestorben

Im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch sind in einem Pflegeheim in Strasburg im Kreis Vorpommern-Greifswald inzwischen zehn Bewohner gestorben. Die Betroffenen waren im Alter zwischen 72 und 96 Jahren und hatten meist schwere Vorerkrankungen, so der Geschäftsführer des Betreibers. Die ersten Infektionen in der Einrichtung mit 70 Patienten waren Mitte Dezember festgestellt worden. Auch Mitarbeiter waren betroffen. Weitere Corona-Ausbrüche waren in den vergangenen Wochen aus Senioreneinrichtungen in Schwerin, Lübz, Friedland und Woldegk gemeldet worden. | 04.01.2021 13:00