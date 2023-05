Stand: 07.05.2023 08:45 Uhr Strasburg: Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters

In Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) können heute knapp 4.000 Wahlberechtigte einen neuen Bürgermeister wählen. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten es die Einzelbewerber Klemens Kowalski und Nico Jahnke in die Stichwahl geschafft. Kowalski kam auf 42,4 Prozent der Stimmen. Der 44-jährige Beamte wird von der SPD und der Linkspartei unterstützt. Jahnke erreichte 30,1 Prozent der Stimmen. Er ist einer der Landesvorsitzenden der "Jungen Alternative", der Jugendorganisation der AfD. Die Neuwahl in Strasburg wurde angesetzt, weil Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU) im vergangenen Herbst per Bürgerentscheid abgewählt wurde. Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.05.2023 | 08:00 Uhr