Stand: 19.07.2021 19:31 Uhr Strasburg: Polizei entdeckt Hanfplantage nach Brand

Ein Brand in einer abgelegenen Lagerhalle bei Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Cannabis-Produzenten aus Berlin gebracht. Laut Polizei wurde die 80 Meter lange Halle durch das Feuer am Sonntag so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Feuerwehrleute hatten vor dem Löscheinsatz aber noch gesehen, dass in der Halle eine Hanfplantage in Betrieb war. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, hätten Ermittler in einer zweiten Halle Reste einer weiteren Cannabisplantage gefunden. Gegen zwei Tatverdächtige wird ermittelt. | 19.07.2021 19:35