Stand: 29.09.2022 19:37 Uhr Strasburg: Bürger sollen über Abberufung der Bürgermeisterin entscheiden

In Strasburg in der Uckermark soll ein Bürgerentscheid zur Abberufung der Bürgermeisterin Heike Hammermeister-Friese (CDU) stattfinden. Das beschloss am Donnerstagabend die Stadtvertretung. Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet, hieß es zur Begründung. Der Bürgerentscheid ist für den 20. November geplant. Strasburg hat rund 4.200 Wahlberechtigte. Mindestens ein Drittel muss mit "Ja" votieren, um die Bürgermeisterin abzuberufen.

