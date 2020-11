Stand: 04.11.2020 06:16 Uhr Strasburg: Brandursache für Feuer in Mehrfamilienhaus unklar

Am Dienstagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. In der Küche einer Wohnung habe zuerst die Dunstabzugshaube gebrannt, so der Mieter. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Küche bereits in voller Ausdehnung. Der Brand konnte aber gelöscht werden, alle Bewohner des Hauses blieben Unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. | 04.11.2020 06:16