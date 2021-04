Stand: 07.04.2021 07:45 Uhr Strasburg: Brandanschläge auf zwei Autos

Unbekannte Täter haben in Strasburg in der Nacht zu Mittwoch in der Bahnhofstraße einen Pkw in Brand gesetzt. Den Feuerwehren aus Strasburg und Neuensund gelang es, den Brand zu löschen. Dennoch geht die Polizei von einem Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro aus. Am Dienstagabend bereits versuchten Brandstifter, ein Auto in der Langen Straße miit einem Molotowcocktail anzuzünden. Der Brandsatz prallte allerdings neben dem Fahrzeug auf und erlosch. | 07.04.2021 07:45