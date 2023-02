Stand: 27.02.2023 10:54 Uhr Strasburg: Brand in Lagerhalle

In Strasburg (Vorpommern-Greifswald) ist eine Lagerhalle des ehemaligen Fleischermarktes in Brand geraten. Darüber informierte ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald. Laut Polizei lagerten in der Halle am Ortsrand hauptsächlich Abfälle. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude durch den Energieversorger vom Strom abgeschnitten. 36 Feuerwehrleute aus Strasburg, Pasewalk, Blumenhagen und Neuensund konnten das Feuer löschen. Niemand wurde verletzt. Sowohl die Brandursache als auch die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unbekannt.

