Stand: 03.12.2021 07:21 Uhr Strasburg: 26-Jährige stirbt bei Unfall auf Autobahn 20

Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 bei Neubrandenburg ist eine 26-jährige Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie in der Nacht zu Freitag als Beifahrerin mit einem ebenfalls 26-Jährigen in Richtung Lübeck unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Strasburg und Friedland prallte das Auto gegen die Leitplanke. Die Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. | 03.12.2021 07:21