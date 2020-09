Stand: 10.09.2020 13:18 Uhr - NDR 1 Radio MV

Strandfußball: Rostocker Robben im Achtelfinale

Die Rostocker Robben sind als amtierender Deutscher Meister im Strandfußball derzeit beim Euro Winners Cup in Portugal im Einsatz, eine Art Champions League für den Beachsoccer. In der Vorrunde gab es zunächst einen 12:6-Sieg gegen den Gastgeber Nazaré, gestern eine 1:4-Niederlage gegen den ukrainischen Meister Molniya und heute Vormittag einen 6:3-Erfolg gegen das Team aus dem moldawischen Chisinau. Damit sind die Rostocker Robben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Achtelfinale eingezogen. Der Gegner wird heute Abend ausgelost. 10.09.2020 13:17