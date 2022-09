Stralsunds OB Badrow: Verstößt Demo-Aufruf gegen Neutralitätsgebot? Stand: 13.09.2022 17:23 Uhr Ob Lebensmittel oder Energie - viele Dinge werden derzeit teurer. Verschiedene politische Gruppen demonstrieren derzeit gegen die Politik in Berlin. Auch in Stralsund gibt es solche Proteste, nun hat der Oberbürgermeister der Stadt, Alexander Badrow (CDU), einen Demonstrationsaufruf auf seinen sozialen Kanälen geteilt. Ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot? Beitrag anhören 3 Min

AUDIO: Stralsunds Oberbürgermeister Badrow ruft zur Demo auf Instagram auf (3 Min) Stralsunds Oberbürgermeister Badrow ruft zur Demo auf Instagram auf (3 Min)

Es ist ein Demonstrationsaufruf der Fraktion "Bürger für Stralsund", den Badrow auf seiner Facebook- und Instagram-Seite geteilt hat. Darin wird unter anderem gefordert, den Steuerzahler zu entlasten, aber es geht auch um die Forderung nach dem sofortigen Rücktritt der Bundesregierung. Auf den Seiten entsteht der Eindruck, Badrow agiere in seiner Funktion als Oberbürgermeister der Stadt Stralsund. So ist die Bezeichnung "Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund" vor der Silhouette der Stadt im Header - dem Bild am oberen Rand - der Seite angeführt. Als Email-Adresse war zunächst "oberbuergermeister@stralsund.de" angegeben worden. Das Problem: Bürgermeister, wie auch Minister, sind zur Neutralität verpflichtet. Als Privatperson, als CDU-Politiker, kann Badrow seine Meinung frei äußern.

Stadtsprecher: Badrow äußerte sich als Privatperson

Ein Sprecher der Hansestadt sagte auf Anfrage des NDR in MV, Badrow habe den Aufruf zur Demonstration als Privatperson und nicht als Oberbürgermeister geteilt. Deshalb müsste er auch über seine privaten Kanäle kontaktiert werden, so der Sprecher weiter. Auf eine entsprechende NDR Anfrage gab es von dem CDU-Politiker allerdings keine Reaktion. Badrow hat zwei Facebook-Accounts, auf dem einen ist er mit seiner Frau zu sehen. Der andere, auf dem er den Aufruf geteilt hat, ist eine Art Werbeseite des OBs. Dort hatte Badrow seine Telefonnummer und Email-Adresse vom Rathaus gepostet. In der Seiten-Info - einer Art Impressum - wird der CDU-Stadtverband Stralsund genannt und Alexander Badrow als inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 6 des Staatsvertrags über Mediendienste.

Email-Adresse zwischenzeitlich geändert

Hatte - denn nach NDR Recherchen sind diese Angaben zwischenzeitlich von der Seite verschwunden beziehungsweise geändert worden. Mittlerweile wird eine andere Email-Adresse angegeben, die nicht auf das Rathaus schließen lässt: "badrow@fuer-stralsund.de." Möglicherweise hat Badrow gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Entscheidend ist dabei, ob das Teilen des Demonstrationsaufrufes eine parteipolitische Äußerung des CDU-Politikers Badrow ist oder ob er in diesem Zusammenhang als Oberbürgermeister Badrow in Erscheinung tritt.

Verwaltungsrechtler: Äußerungen als Oberbürgermeister unterliegen Neutralitätsgebot

Verwaltungsrechtler Fiete Kalscheuer aus Kiel, der sich mit Fragen des Neutralitätsgebotes beschäftigt, sagte, wenn sich Badrow als OB geäußert hat, dann unterliege er dem strikten Neutralitätsgebot. Dann dürfe er nicht dazu aufrufen, an einer Demonstration teilzunehmen. Hat er sich parteipolitisch geäußert, würden die strengen Grundsätze allerdings nicht gelten. Auf der Facebook- und Instagram-Seite bezeichnet sich Badrow jedenfalls selbst als Oberbürgermeister von Stralsund.

