Stralsunder Stadtwerke verdoppeln Gaspreise Stand: 29.04.2022 09:00 Uhr Die steigenden Energiepreise werden für alle spürbarer. Die Gaskunden in Stralsund treffen die Preissteigerungen ab Mai besonders hart.

Die Stadtwerke Stralsund haben angekündigt, die Gaspreise zum 1. Mai zu verdoppeln. Die Stadtwerke sagen, dass der Gasmarktpreis an der Börse seit Mitte 2020 bis Ende 2021 explosionsartig gestiegen ist.

Weitere Informationen Hilfe, alles wird teurer Für Familie Koch aus Rostock ist jeder Monat ein Spagat. Sie leben sehr sparsam, doch die Preise steigen und steigen. mehr

Bisher keine Knappheit bei Gas

Laut Geschäftsführer Ralf Bernhardt, gab es beim Einkauf eine Steigerung des Preisniveaus von 100 auf 1.600 Prozent. Der Krieg in der Ukraine habe dann noch einmal an der Preisschraube gedreht. Dem Unternehmen seien in diesem Fall die Hände gebunden und so sei die Preiserhöhung für die Kunden nicht zu vermeiden. Außerdem mache man sich Sorgen, dass die Versorgungsicherheit eventuell nicht mehr gegeben ist, wenn Russland den Gashahn zudreht, so Bernhardt. Noch sei aber ausreichend Gas vorhanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.04.2022 | 09:00 Uhr