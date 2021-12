Stand: 30.12.2021 14:00 Uhr Stralsunder Gewichtheber Andreas Behm ist tot

Der ehemalige Deutsche Meister im Gewichtheben, Andreas Behm, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Stralsunder bereits am Montag nach längerer Krankheit im Alter von 59 Jahren. Der Leichtgewichtler stellte in seiner Karriere drei Weltrekorde auf und gewann bei den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 die Bronzemedaille. Behm startete in seiner Karriere, die er 2000 beendete, für die BSG Motor Stralsund und den TSV 1860 Stralsund. | 30.12.2021 14:00