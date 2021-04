Stand: 30.04.2021 06:42 Uhr Stralsund: 150.000 Euro Schaden durch Brand in Lagerhalle

Am Donnerstagabend ist auf dem Firmengelände in Stralsund aus unbekannter Ursache ein Radlader in einer Lagerhalle in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Nach Polizeiangaben griff das Feuer auf einen weiteren Radlader und auf Teile der Lagerhalle über. Die Berufsfeuerwehr Stralsund konnte den Brand zügig löschen. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Da die Brandursache derzeit unbekannt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. | 30.04.2021 06:42