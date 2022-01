Stralsund will Flächen der MV-Werften zum 1. März kaufen Stand: 28.01.2022 06:51 Uhr Die Stadt Stralsund will die Grundstücke der insolventen MV-Werften zum 1. März kaufen. Dafür sind schon mehr als zehn Millionen Euro im Haushalt eingeplant.

Auf dem Gelände soll ein Gewerbeparkt entstehen, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Donnerstag bei einer Sitzung der Bürgerschaft. Er betonte, dass es nicht darum gehe, eine Werft zu kaufen, sondern nur Grundstücke. Bei den Unternehmen in dem Gewerbepark könnten dann auch wieder Arbeitsplätze entstehen. Man wolle sich mehrere Felder konzentrieren: Neben Schiffsreparaturen stehen die Erneuerbaren Energien und neue Antriebe im Fokus.

Bund und Land unterstützen "Riesenkraftanstrengung

Badrow schätzt das Vorhaben als "Riesenkraftanstrengung" ein, dennoch glaube er, dass es das Richtige sei, dass die Hansestadt Stralsund das jetzt übernehme. "Und ich bin froh, dass wir gute Unterstützung sowohl beim Land als auch beim Bund haben und auch erste Unternehmen haben, die glaubhaft dafür stehen, dass wir das auch schaffen. "

Insolvenzen infolge der Pandemie

Badrow hatte in der Vergangenheit immer wieder den ehemaligen Eigentümer der Werft, Nordic Yards, ins Spiel gebracht. Die Firma hat Medienberichten zufolge Interesse. Anfang dieses Jahres hatten zunächst die MV-Werften mit rund 2.000 Mitarbeitern und Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund Insolvenz angemeldet. Auch der asiatische Mutterkonzern Genting hatte wenig später Gläubigerschutz beantragt. Im Zuge der Corona-Pandemie waren die auf Kreuzfahrten spezialisierten Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

