Stand: 21.04.2023 11:50 Uhr Stralsund: Verkleideter Abiturient erschreckt Passanten

Passanten haben heute morgen eine blutverschmierte Person gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich mutmaßlich um einen Abiturienten, der seinen letzten Schultag zelebriert. Er begab sich in einer typischen Verkleidung einer bekannten Streamingdienst-Serie mit Maske und aufblasbarer Waffe in die Bank. Passanten riefen den Notruf. Der junge Mann konnte nicht mehr am Ort angetroffen werden.

