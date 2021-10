Stand: 06.10.2021 17:49 Uhr Stralsund und Rügen: "Weihnachten im Schuhkarton" hat begonnen

Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" hat in Stralsund und auf Rügen begonnen. Gebeten wird um Geschenk-Pakete für bedürftige Kinder - zum Beispiel mit Kleidung, Spielzeug und Süßigkeiten. Hauptabgabestelle für die Kartons in Stralsund ist das Nachbarschaftszentrum der evangelischen Auferstehungskirche Grünhufe. Päckchen können aber auch in Grimmen, Prohn, dem Bibelzentrum Barth und auch in Sellin, Sassnitz, Binz oder Bergen abgegeben werden. | 06.10.2021 17:49

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.10.2021 | 17:30 Uhr