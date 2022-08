Stand: 18.08.2022 04:50 Uhr Stralsund bekommt Fahrradstraße

Die neue "Radroute Franken" soll am 26. August als erste ausgewiesene Fahrradstraße auf innerörtlichen Nebenstraßen eingeweiht werden. Das teilte die Hansestadt am Mittwoch mit. Dann muss Radfahrern auf einer Gesamtstrecke von 1,8 Kilometern Vorrang eingeräumt werden. Im Mai diesen Jahres war bereits die Lange Straße in Rostock zu einer Fahrradstraße erklärt worden. Pkw, Motorräder und Fahrräder dürfen dort maximal mit 30 Kilometer pro Stunde fahren. In Rostock sind noch weitere Fahrradstraßen geplant. | 18.08.2022 04:45

