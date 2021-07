Stand: 02.07.2021 14:36 Uhr Stralsund: Zwei Verletzte bei Messerstecherei in Altstadt

Bei einer Messerstecherei in Stralsund sind am Vormittag zwei Männer verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Laut Polizei gingen der 35-jährige Iraker und ein 31-jähriger Syrer vor einem Barbershop in der Stralsunder Altstadt aufeinander los und fügten sich Stichverletzungen zu. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Kriminaldauerdienst und Kripo. | 02.07.2021 14:35