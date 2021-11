Stand: 30.11.2021 17:21 Uhr Stralsund: Zehn Beamte treiben Kfz-Steuer ein

Polizei und Zoll haben in einem Dorf bei Stralsund mit mehr als zehn Beamten Kraftfahrzeugsteuer bei einem säumigen und widerwilligen Autobesitzer eingetrieben. Der 56-Jährige, der nach Angaben der Polizei der Reichsbürgerszene zugerechnet wird, hatte sich mehrfach geweigert, zu zahlen. Deshalb hatte der Zoll Amtshilfe von drei Polizeidienststellen angefordert. Der Mann und dessen Frau widersetzten sich zunächst der Zahlung, hieß es. Am Ende habe die Frau die Forderung beglichen, um so einer angedrohten Hausdurchsuchung zu entgehen, teilte die Polizei mit. | 30.11.2021 17:21