Stand: 09.02.2023 06:50 Uhr Stralsund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Am Donnerstagabend hat es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Stralsund gebrannt. Die fünfköpfige Familie hatte schon geschlafen, als sie durch den Rauchmelder gewarnt wurde. Der Vater brachte daraufhin seine Familie in Sicherheit und begann eigenständig mit dem Löschen. Das Feuer war am Herd in der Küche ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war es bereits gelöscht. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

