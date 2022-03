Stand: 07.03.2022 05:59 Uhr Stralsund: Wohnhäuser ohne Strom nach Unfall

In Stralsund ist es am Sonntag nach einem Verkehrsunfall zu einem Stromausfall gekommen. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte einen Stromverteilungskasten gestreift. Dieser geriet sofort in Brand und wurde vollständig zerstört. Danach waren mehrere umliegende Mehrfamilienhäuser ohne Strom. Die örtlichen Stadtwerke stellten die Stromversorgung aber bald darauf wieder her. | 07.03.2022 05:58

