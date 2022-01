Stand: 27.01.2022 09:49 Uhr Stralsund: Waldstück wird gerodet

In Stralsund wird derzeit das sogenannte Andershofer Wäldchen gerodet. Dort ist in den vergangenen rund zehn Jahren auf etwas mehr als einem Hektar ein junger Wald gewachsen, der nun für eine Bebauung weichen muss. Geplant sind zunächst ein Einkaufsmarkt und später Wohnhäuser und eine Kita. Das Vorhaben wird unter anderem von Umweltverbänden und auch von den Stadtvertretern der Grünen kritisch gesehen. So hatte der NABU Geld für eine Verbandsklage gesammelt, um die jetzige Rodung zu verhindern. | 27.01.2022 09:49

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.01.2022 | 10:30 Uhr