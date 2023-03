Stand: 01.03.2023 12:07 Uhr Stralsund: Auto stößt mit Bus zusammen - vier Verletzte

In Stralsund ist am Dienstag ein Auto mit einem Linienbus kollidiert. Einer Sprecherin der Polizei nach habe der Fahrer des Autos dem Bus an einer Einmündung die Vorfahrt genommen. Infolge des Zusammenstoßes wurden unter den Fahrgästen im Bus vier Frauen im Alter zwischen 55 und 78 Jahren verletzt. Sowohl der 81-jährige Unfallverursacher als auch seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Senior aus dem Auto.

