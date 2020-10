Stand: 26.10.2020 06:13 Uhr Stralsund: Vier Verdächtige nach Überfall gefasst

In Stralsund hat eine Gruppe Menschen einen Pizzaboten mit einem Messer bedroht und zur Herausgaben seiner Einnahmen gezwungen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, ist der 21-Jährige dabei leicht im Gesicht verletzt worden. Wenige Stunden nach der Tat am Sonntagnachmittag nahmen Beamte vier deutsche Verdächtige fest. Die 16, 18, 19 und 26 Jahre alten Beschuldigten müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubs und der räuberischen Erpressung verantworten. | 26.10.2020 06:12