Stand: 18.11.2022 08:05 Uhr Stralsund: Verhandlungen zum 9-Euro-Ticket laufen

In Stralsund könnte es im kommenden Jahr ein 9-Euro-Ticket geben. Auf der Bürgerschaftssitzung am Donnerstagabend hat Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith entsprechende Verhandlung mit dem Kreis als Träger des öffentlichen Nahverkehrs bestätigt. Details, also wie das Ticket ausgestaltet sein soll, hat Raith nicht genannt. In der kommenden Bürgerschaftssitzung, die Mitte Dezember stattfindet, will die Stadtverwaltung einen Vorschlag zur Finanzierung des Stralsunder 9-Euro-Tickets vorstellen.

