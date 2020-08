Stand: 11.08.2020 16:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

Stralsund: Verdächtiges Päckchen im Rathaus

In Stralsund hat die Polizei am Dienstag mehrere Straßen rund um das Rathaus abgesperrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist im Rathaus gegen Mittag ein verdächtiges Päckchen eingegangen. Die Absperrungen dienten der Sicherheit. Am Nachmittag hob die Polizei die Sperrung wieder auf. Eine mögliche Gefahrensituation habe sich nicht bestätigt. Die Beamten waren mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort. | 11.08.2020 16:14