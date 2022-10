Stand: 06.10.2022 05:28 Uhr Stralsund: Verdächtiger nach Überfall auf Rentnerin gestellt

Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann festgenommen, der am Sonntag in Stralsund eine 87-Jährige sexuell missbraucht und beraubt haben soll. Der Beschuldigte soll jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei wirft dem 36-jährigen Deutschen vor, zunächst an der Wohnungstür der Frau Geld gefordert zu haben. Dann habe er sie in ihre Wohnung gedrängt und sich an ihr vergangen. Nach der Tat fehlten in der Wohnung auch Geld und das Handy der Frau.

