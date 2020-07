Stand: 17.07.2020 05:47 Uhr

Stralsund: Urteil wegen sexuellen Missbrauchs erwartet

Am Landgericht Stralsund wird heute das Urteil im Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs erwartet. Dem Mann wird vorgeworfen sich in insgesamt 13 Fällen an zwei minderjährigen Mädchen vergangen zu haben. Eines der beiden Opfer ist seine leibliche Tochter. Sie hatte Anzeige erstattet, nachdem sie vom Missbrauch eines anderen Mädchens erfahren hatte, so ihre Aussage vor Gericht.

Prozess: Tochter beschuldigt Vater des Missbrauchs Nordmagazin - 28.05.2020 19:30 Uhr Vorm Landgericht Stralsund hat das Verfahren gegen einen 42-jährigen Mann begonnen, dem schwerer Kindesmissbrauch vorgeworfen wird. Angezeigt hatte ihn seine 16-jährige Tochter.







Zusätzliche Ermittlungen wegen illegalen Drogenhandels

Beide Opfer haben im knapp sieben Wochen andauernden Prozess ausgesagt. Die Taten sollen zwischen den Jahren 2014 und 2018 passiert sein. Der 42-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Bei seiner Verhaftung im Dezember vergangenen Jahres fanden SEK Beamte im Schlafzimmer des Mannes außerdem eine Cannabis-Plantage. Darum wird gegen den Angeklagten zusätzlich wegen illegalen Drogenhandels ermittelt. Im Missbrauchs-Prozess spielen die Drogen-Vorwürfe noch keine Rolle.

Anhänger der sogenannten Reichsbürger-Bewegung

Der Greifswalder wird der sogenannten Reichsbürger-Bewegung zugeordnet. Deren Anhänger erkennen die Bundesrepublik Deutschland als legitimen Staat nicht an und lehnen ihre Rechtsordnung ab.

