Stand: 30.03.2021 07:44 Uhr Stralsund: Überfall an der Wohnungstür?

An seiner eigenen Wohnungstüre soll ein Mann in Stralsund überfallen und zusammengeschlagen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, kam der 44-Jährige am Abend mit massiven Gesichtsverletzungen ins Polizeirevier, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Schilderungen soll es gegen 20.15 Uhr an seiner Wohnungstüre geklopft haben. Als er öffnete, sei er sofort von einem Mann ins Gesicht geschlagen und dann von mehreren Männern gewaltsam aus seiner Wohnung geworfen worden sein. Detaillierte Personenbeschreibungen konnte der Mann nicht geben. Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls um Hinweise. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. | 30.03.2021 7:44

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.03.2021 | 07:30 Uhr