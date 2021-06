Stand: 17.06.2021 08:33 Uhr Stralsund: Testzentren ziehen in den Rathauskeller

Nachdem die Hitze Personal und Testpersonen in den Zelten der Testzentren in Stralsund Probleme bereitet, zieht das Testzentrum vom Alten Markt am Donnerstag um in den Rathauskeller. Das Testzentrum an einem Supermarkt im Stadtteil Andershof wird ganz abgebaut - am Freitag nach Testschluss um 18 Uhr. Trotz wegfallender Testpflicht zum Beispiel im Einzelhandel in Vorpommern-Rügen liegt der Durchschnittswert beider Testzentren zusammen aktuell bei rund 600 Tests pro Tag, 120 Tests davon im Testzentrum in Andershof. | 17.06.2021 8:30