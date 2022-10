Stand: 05.10.2022 17:49 Uhr Stralsund: Tatverdächtiger nach Überfall auf Rentner gestellt

Der Überfall auf eine 87 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Stralsund am Sonntag ist möglicherweise aufgeklärt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Täter am Mittwoch in Stralsund fest. Der 36-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung und räuberischer Diebstahl vorgeworfen. Er soll bei der Frau geklingelt, sie sofort in die Wohnung gedrängt, das Opfer sexuell missbraucht und Bargeld sowie ihr Handy gestohlen haben. Danach war er geflüchtet.

