Stralsund: Sundair saniert sich in Eigenverwaltung

Die vorpommersche Fluggesellschaft Sundair muss nach dem Einbruch im Tourismus wirtschaftlich saniert werden. Nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Stralsund darf die Airline das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung umsetzen. Das Sanierungskonzept sieht vor, vier Flugzeuge mit teuren Leasingraten durch drei neue Airbus A319 mit günstigeren Verträgen zu ersetzen. Sundair betreibt dann sechs Maschinen und beschäftigt rund 240 Angestellte an mehreren Standorten in Deutschland. | 02.02.2021 07:17