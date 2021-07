Stand: 12.07.2021 06:31 Uhr Stralsund: Straßensperrung wegen Brand in Mehrfamilienhaus

In Stralsund ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Sieben der insgesamt zwölf Hausbewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, die anderen wurden von der Polizei aus dem Haus geholt - alle blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer auf einem Balkon ausgebrochen sein. Die genaue Brandursache muss noch geklärt werden. Wegen des Feuerwehr-Einsatzes ist die Barther Straße zwischen Carl-Heydemann-Ring und dem Grünhufer Bogen seit den frühen Morgenstunden gesperrt. | 12.07.2021 06:31