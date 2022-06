Stand: 14.06.2022 10:55 Uhr Stralsund: Stadt kauft Kleinen Dänholm

Die Stadt Stralsund kauft den kleineren Teil der zwischen der Stadt und Rügen gelegenen Insel Dänholm. Der Kleine Dänholm gehöre künftig der Hansestadt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Nach dem Bürgerschaftsbeschluss will die Stadt auf der rund 10 Hektar großen Fläche ein Naherholungsgebiet entwickeln. Der Hafenstandort mit Fischerei und Yachthafenverein sollen erhalten bleiben. Stralsund sichert sich mit dem Kauf zudem eine weitere Anlegemöglichkeit für die Schifffahrt. Am Standort des Nautineums ist außerdem ein Forschungszentrum geplant. | 14.06.2022 10:54